“L’eccellenza è viva e funzionante”, ma servono tempi certi per il ritorno della Chirurgia Toracica Oncologica al Businco, l’ammodernamento dei reparti e una presenza strutturata della disciplina al San Michele. È quanto chiede la USB PI Sanità, intervenendo sul trasferimento temporaneo dell’attività dall’Oncologico al presidio San Michele, legato ai lavori di ristrutturazione del blocco operatorio finanziati dal PNRR.

“È fondamentale sottolineare il lavoro straordinario ed eroico di medici, infermieri e operatori che, con professionalità d’avanguardia, continuano quotidianamente a salvare vite garantendo interventi ad altissima complessità sia oncologici che di emergenza”, dichiara Gianfranco Angioni, referente regionale USB PI Sanità.

Secondo il sindacato, la temporanea convivenza delle attività al San Michele e la riduzione degli spazi e dei tempi disponibili nelle sale operatorie stanno creando difficoltà organizzative che rischiano di ripercuotersi sulle liste d’attesa. “Servono programmazione, tempi certi e un’efficace integrazione di rete tra i vari presidi ospedalieri”, sottolinea Angioni.

La USB chiede quindi la pubblicazione di un cronoprogramma vincolante per i lavori PNRR e il ritorno della Chirurgia Toracica Oncologica al Businco una volta conclusi gli interventi. Il sindacato sollecita inoltre un ammodernamento dei reparti del presidio durante il periodo dei lavori, così da adeguare gli ambienti alla complessità delle cure garantite.

Parallelamente, la USB chiede di consolidare la presenza della Chirurgia Toracica al San Michele per l’attività di emergenza e urgenza e la rete dei traumi. “Una scelta strategica che noi continueremo a portare avanti con determinazione, affinché sia supportata dallo sblocco immediato delle risorse per l’assunzione e l’integrazione del personale sanitario”, afferma Angioni.

“L’Oncologia al Businco, con strutture e reparti ammodernati, e l’Emergenza-Urgenza al San Michele, con risorse, spazi e organici adeguati in entrambi i presidi”, conclude il referente USB.