Una pioggia di fondi per ridisegnare il volto della Città Metropolitana di Cagliari. Con l’approvazione in Giunta di un pacchetto da 174 milioni di euro, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), nuova fase per il capoluogo sardo e i comuni dell’area vasta: da Quartu a Uta, da Assemini a Sestu, da Sinnai a Pula.

Un investimento che punta su rigenerazione urbana, mobilità, ambiente, cultura e innovazione. La cifra più consistente – 45,5 milioni di euro – sarà destinata a interventi per la riqualificazione e il recupero degli spazi urbani.

Altri 35,4 milioni andranno al completamento del nuovo Palazzetto dello Sport di Cagliari, che dovrà essere pronto entro il 2026.

24,3 milioni saranno impiegati per valorizzare cultura, patrimonio e paesaggio; 17,5 milioni per la mobilità e il trasporto pubblico; 13,8 milioni per progetti ambientali e di transizione verde; 4,6 milioni per innovazione digitale ed energetica.

Oltre ai fondi principali, sono previsti ulteriori interventi strategici: l’adeguamento della strada Assemini–Sestu, il recupero degli alloggi ERP a Cagliari, infrastrutture irrigue per le zone rurali, progetti per rafforzare la capacità amministrativa e promuovere la digitalizzazione.

“Voltiamo pagina dopo anni di risorse sprecate e occasioni mancate”, è il messaggio dell’esecutivo regionale. “Ogni euro sarà trasformato in un’opportunità concreta per il territorio”.