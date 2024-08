Perseguita la ex nonostante il divieto di avvicinamento, 37enne arrestato a Oristano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un uomo di 37 anni della provincia di Sassari è stato arrestato dalla polizia di Stato di Oristano, colto in flagranza del reato di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposto nell’ambito del procedimento penale in cui è imputato per condotte persecutorie, violente e minacciose nei confronti dell’ex compagna. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Oristano, durante un servizio di pattugliamento del territorio, in un posto di controllo in via Cagliari hanno individuato il 37enne e lo hanno bloccato. L’uomo è stato arrestato dai poliziotti della Volante e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Oristano.