Trent’anni di Catartica, alla Fiera di Cagliari arrivano i Marlene Kuntz

Con il tour Estate catartica 2024 continuano i festeggiamenti per i 30 anni di Catartica, disco d’esordio dei Marlene Kuntz, destinato a diventare una pietra miliare nella storia della musica italiana. Domani saranno protagonisti all’Alguer Summer festival, sul palco dell’anfiteatro Ivan Graziani, e sabato 14 settembre all’Arena in Fiera di Cagliari.

Il concerto rientra nelle iniziative di “Cagliari dal vivo 2024” ed è realizzato con il contributo del Comune di Cagliari e con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali. Pubblicato il 13 maggio del 1994, Catartica ha senza dubbio alcuno avuto il merito di tracciare un segno indelebile nel nostro panorama musicale.

Catartica è stato il primo album italiano a segnare una strada tutta nuova nel rock indipendente e a rinnovare in maniera determinante la scena musicale del nostro paese. “Catartica nel 2024 compie 30 anni. Si potrebbe dire ‘sembra ieri’, ma in realtà sembra quel che è: ovvero che sono passati 30 anni, e noi Marlene siamo consapevoli di quante cose sono state fatte in questo lasso di tempo durato quel che è durato, e che fa sì che i tempi di Catartica ci appaiano lontani, ma ci siano in realtà altrettanto vicini”, commenta Cristiano Godano.