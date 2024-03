Perde il controllo dell’auto, si ribalta e muore a 24 anni: Guspini piange Emanuele Fanari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Emanuele Fanari, 24 anni, di Guspini. Ecco chi è la vittima del terribile incidente avvenuto sulla Statale 126.Il giovane ha perso il controllo della sua Peugeot che si è ribaltata dopo essere finita fuori strada in una zona di campagna. Per lui inutili i soccorsi, è morto sul colpo: quando sono arrivati i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco ai carabinieri della compagnia di Villacidro non c’era più nulla da fare. Fanari nonostante la giovane età era molto conosciuto e benvoluto in paese, la sua viene descritta come una famiglia di grandi lavoratori Lascia la madre, il padre, un fratello, una sorella e una fidanzata, con la quale da poco aveva fatto un viaggio a Parigi.

Sotto choc tutto il paese. La dolorosa notizia è stata appresa subito dopo l’alba anche dal sindaco, Giuseppe De Fanti: “Piangiamo l’ennesima giovane vittima della strada, sono vicino al dolore della famiglia, sono persone stimatissime da tutta Guspini”.