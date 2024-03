Monserrato, un laboratorio per avvicinare i bimbi della scuola elementare alla musica

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’iniziativa è intrapresa dalla scuola civica di musica e sposata dall’assessore alla cultura Emanuela Stara che, per incentivare la cultura della musica, ha messo in campo una serie di iniziative rivolte anche ai più piccoli. Tra queste, un laboratorio pensato per i giovanissimi della primaria con l’obiettivo di fornire, ai bambini e alle bambine dai 6 agli 8 anni, gli strumenti cognitivi necessari per capire se gli piace la musica e se desiderano iniziare lo studio di uno strumento musicale per godere della bellezza della musica attraverso una scelta consapevole.

Le lezioni inizieranno sabato 6 aprile sino a sabato 8 giugno a partire dalle ore 15, per un totale di 10 incontri da 45 minuti circa. Non solo: “Per lo svolgimento di una didattica quanto più inclusiva e funzionale, i bambini saranno inseriti in classi omogenee di max 10 partecipanti”. Le lezioni si svolgeranno presso la Casa della Cultura”, l’edificio comunale messo a disposizione per eventi e incontri finalizzati all’aggregazione e socializzazione della comunità, piccoli cittadini inclusi.