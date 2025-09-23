In riferimento all’articolo pubblicato il 10 settembre scorso sul nostro giornale con il titolo “Arbus, un corso promosso dal Comune per abbattere i cinghiali”, ci preme fare alcune precisazioni.

Per un errore tecnico, l’articolo andato online risulta essere in parte quello a firma di Santina Ravì, pubblicato nell’edizione mattutina dell’Unione Sarda edizione cartacea e poi sul sito Unione Sarda.it.

Come accaduto in altre occasioni, l’intento della redazione era quello di riprendere la notizia citando in modo chiaro come fonte proprio l’Unione Sarda. Ma, per un mero errore materiale, il risultato è stato la pubblicazione di una parte dell’articolo con la stessa firma dell’autrice, a dimostrazione della buona fede di quanto accaduto.

Ci scusiamo pertanto con i lettori e con i diretti interessati per quanto accaduto.

La redazione