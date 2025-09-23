Svolta nelle indagini per la scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo sparita lo scorso 11 settembre dopo essere stata in un locale di Palau.

La Procura di Tempio ha al momento iscritto nel registro degli indagati un uomo che avrebbe incontrato Cinzia poco prima che sparisse. Ma, precisano gli investigatori, rientra come atto dovuto.

Numerosissimi gli appelli soprattutto social della sorella della 33enne e della famiglia al fine di avere un indizio, un aiuto concreto a ritrovare Cinzia. Forze dell’ordine e vigili del fuoco sono mobilitati da giorni per ritrovare la ragazza.

Al momento tutto è in divenire e gli inquirenti proseguono con cautela le indagini al fine di ricostruire la verità su quella sera.