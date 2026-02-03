Pellet introvabile a Cagliari e in tutto l’hinterland, cittadini esausti fanno la spola da un negozio all’altro per trovare uno o più sacchi dell’aggromerato per riscaldarsi: disagi soprattutto per gli anziani. Tante segnalazioni giunte in questi giorni per la scarsa reperibilità del combustibile, anche sui social si scambiano le informazioni su dove trovare i sacchi che scarseggiano. La maggiore richiesta del prodotto ha determinato la disponibilità ridotta, lasciando così al freddo chi usa questo il legno compressato per alimentare la stufa. E chi ha la fortuna di accaparrarsi il bene ha notato un cospicuo aumento del prezzo: oltre 7 euro al sacco, mentre, sino a poco tempo fa, si poteva acquistare anche a 4 o 5 euro.

“Da Quartucciu sono riuscito a trovarlo solo in un negozio a Quartu – spiega un lettore di Casteddu Online – e un pezzo l’ho acquistato a 7,29 euro. È ovvio che c’è una speculazione”.