“Se non è strettamente necessario, evitate di percorrere la strada per Assemini e utilizzate la statale”. Tra due giorni è previsto un sopralluogo congiunto tra i due Comuni, “sistemare una strada non è come fare una telefonata e risolvere tutto in 5 minuti”.

Crateri disseminati lungo la trafficata arteria causati dalle forte piogge dei giorni scorsi: una problematica che ha interessato numerosi territori che ora devono fare i conti con i danni subiti. La sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu fa il punto della situazione: “Siamo pienamente consapevoli delle condizioni attuali del manto stradale nella strada tra Decimo e Assemini, così come in alcuni punti del nostro paese. Dopo le forti piogge dei giorni scorsi, il fondo stradale è visibilmente danneggiato. Giovedì è previsto un sopralluogo congiunto tra il Comune di Decimomannu e il Comune di Assemini, proprio per verificare lo stato della strada e valutare insieme la richiesta di un finanziamento regionale che consenta interventi risolutivi.

Non appena le condizioni meteo lo permetteranno (serve che il terreno si asciughi), interverremo con soluzioni temporanee per eliminare i piricoli più urgenti.

L’amministrazione è al lavoro già dal giorno successivo agli eventi calamitosi, ma i tempi di intervento, purtroppo, non dipendono solo dalla nostra volontà”.

Per sistemare una strada, infatti, servono risorse economiche, bisogna avviare le progettazioni, affidare incarichi, approvare atti e poi partire con i lavori. “Non è mancanza di volontà, ma rispetto delle regole”.

Nel frattempo, viene raccomandata la massima prudenza nel percorrere la strada.