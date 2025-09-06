Un passo decisivo per la sanità pediatrica in Sardegna: il Microcitemico entra a far parte del Brotzu, avviando il percorso verso la creazione dell’Ospedale dei Bambini. L’ARNAS “Giuseppe Brotzu” e la ASL 8 di Cagliari con l’ospedale “Antonio Cao” uniscono le forze per offrire cure sempre più complete e vicine alle famiglie. Con due distinte delibere emesse dalle aziende interessate, si avvia infatti il percorso di scorporo e incorporazione del Microcitemico con le sue strutture pediatriche all’interno dell’Azienda di rilievo nazionale e alta specializzazione Brotzu. “Poniamo il primo tassello funzionale di quello che sarà l’Ospedale dei Bambini”, afferma l’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, che prosegue: “Si tratta di un passaggio fondamentale in attesa di poter concentrare tutte le funzioni pediatriche in una struttura unica e pienamente operativa. Questo percorso è il primo passo verso la realizzazione di un centro di eccellenza che integrerà assistenza e ricerca. La prospettiva è quella di attivare anche il progetto IRCCS e sviluppare la ricerca traslazionale, con particolare attenzione alle malattie rare e alla genetica, ambiti che renderanno l’Ospedale dei Bambini un punto di riferimento per l’intera Sardegna”.