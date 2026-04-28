Tragedia ieri sera nelle campagne di Selva, nel comune di Altino, in provincia di Chieti. Un uomo di 69 anni, Nicola Di Giuseppe, si trovava a bordo del suo trattore quando improvvisamente si è ribaltato in prossimità dei binari della ex Sangritana. L’uomo è rimasto schiacciato dal mezzo, che lo ha ucciso. A dare l’allarme è stata la moglie del 69enne, preoccupata dal fatto che non fosse ancora rientrato a casa. Purtroppo però per l’uomo era ormai troppo tardi e i soccorsi non hanno potuto salvarlo. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.