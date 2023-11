Paura a Sinnai, 13enne travolta da un’auto sulle strisce in via Giardini

Una tredicenne è stata investita sulle strisce pedonali da un’automobile in via Giardini a Sinnai. La ragazzina stava andando a scuola quando, per cause da accertare, è stata colpita dalla macchina. L’automobilista si è subito fermato e sul posto, in pochissimi minuti, sono arrivati i soccorritori della Sinnai Soccorso con un’ambulanza del 118. La piccola è stata portata in codice rosso al Brotzu. Nonostante le ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita.