Paura a Quartu, sbanda e si schianta con l’auto contro la rotonda del Poetto

Paura a Quartu, nella notte, per un’auto che, dopo aver sbandato, ha distrutto parte della rotonda del lungomare, alla fine di viale Colombo, prima di abbattere un cartello. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 3: il guidatore non ha riportato ferite, tanto che non è stato necessario nemmeno l’arrivo di un’ambulanza. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia per ricostruire le esatte cause dello schianto. Il lungomare, al momento dell’incidente, era poco trafficato, chi era al volante dell’automobile, una Fiat, potrebbe essere stato tradito dalla stanchezza o da una manovra sbagliata.