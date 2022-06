Brucia la Sardegna, 33 incendi in poche ore e nuovo allarme per domani

E’ stata la giornata più impegnativa di giugno, finora almeno, sul fronte della lotta agli incendi in Sardegna. Ben 33 quelli divampati in poche ore, caldo e vento non hanno lasciato scampo, i mezzi aerei sono intervenuti in 9 casi per dare supporto alle squadre di terra.

Insieme agli elicotteri del sistema regionale sono entrati in funzione due canadair della flotta nazionale di stanza a Olbia. In azione con gli uomini del corpo forestale vigili del fuoco e volontari. Pascoli, uliveti bosco sono andati in fumo in poche ore.

Fra le zone più colpite, Villaputzu, Macomer, Bono e poi Villacidro, dove le fiamme hanno colpito il deposito rifiuti, l’impianto di pale eoliche e il canile, tanto che è stato necessario evacuarlo.

Anche per domani è prevista una giornata difficile, con ondate di calore che porteranno le temperature fino a 35-36 gradi e un aumento del rischio incendi.