Volo per Elmas annullato a Milano, centinaia di passeggeri a terra anche nell’Isola: “Chiedete il rimborso”

Una beffa doppia, sia per i passeggeri in attesa di arrivare in Sardegna sia per quelli, molti dei quali sardi, col biglietto per lo scalo lombardo già acquistato. Ieri pomeriggio sono stati cancellati due voli di Wizzair, improvvisamente: “I viaggiatori, secondo quanto analizzato dall’associazione ItaliaRimborso, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal rgolamento comunitario. Il volo Milano Cagliari W65505, che doveva partire alle 11:55, è stato annullato. Una cancellazione che ha comportato anche all’annullamento del volo Cagliari Milano W65506 con partenza prevista alle 14:05, nelle medesime condizioni”. A terra centinaia di persone: qualcuno è tornato a casa, altri hanno cercato altri voli disponibili proprio nel pieno del weekend.

“I passeggeri dei voli cancellati Milano Cagliari e ritorno, per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, possono farlo attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it”.