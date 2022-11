Paura a Quartu, fiamme in casa di una 77enne: intervento in corso

Paura a Quartu, fiamme in casa di una 77enne.

I vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti unitamente ai carabinieri della stazione locale a Quartu Sant’Elena, dove, intorno alle 8,20 in via Roma (angolo via Cavour), si è sviluppato un incendio nell’abitazione di una donna di 77 anni.

L’anziana è stata soccorsa dal personale del 118 solo per accertamenti. Non è ferita, nè intossicata, in quanto è uscita dalla casa immediatamente dopo che le fiamme erano divampate. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sembra che il rogo sia collegabile ad un corto circuito.