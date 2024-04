Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Patrick e Ethan, la Sardegna in lacrime per i due ragazzini morti a Nuoro nella casa crollata. Una tragedia che ha scosso l’intera Isola, quella avvenuta questa sera, intorno alle 20, nella periferia della città. Avevano 14 e 15 anni Patrick Zola e Ethan Romano: dalle prime informazioni trapelate, i giovani si sarebbero introdotti nella struttura diroccata, situata in via Pasquale Dessanay, per giocare. All’improvviso il tetto della casa è crollato, travolgendo i due giovanissimi. Immediati i soccorsi, la centrale operativa del 118 di Sassari ha inviato sul posto la medicalizzata di Nuoro e un mezzo di base di Oliena, ma per i due ragazzini non c’era più niente da fare. Sul posto sono ancora presenti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno delimitato l’area.