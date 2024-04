Orgosolo, muore a soli 17 anni per un aneurisma: addio a Giovanni Antonio Corgiangiu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Orgosolo – Muore a 17 anni per un aneurisma cerebrale: addio a Giovanni Antonio Congiargiu. Un’altra tragedia scuote il nuorese oggi, un altro giovanissimo è deceduto: la causa è un malore improvviso che lo ha colpito qualche giorno fa. Un forte mal di testa, la corsa all’ospedale di Nuoro e la scoperta della dilatazione di una arteria cerebrale. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico che, purtroppo, non è stato sufficientemente per salvargli la vita. Dolore in paese per la scomparsa del ragazzo che frequentava l’istituto superiore “Volta”. “Oggi è una giornata molto triste per il Volta, siamo vicini alla famiglia agli amici e ai compagni di classe del nostro caro alunno Giovanni Antonio ha comunicato la scuola nuorese.