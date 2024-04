Nuoro, il dramma di Pasquetta: due ragazzini muoiono insieme nel crollo di una casa a Badu e’ Carros

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nuoro – Tragedia in città, crolla il tetto di una casa abbandonata, ci sono vittime: sono 2 ragazzini, purtroppo, di 14 e 15 anni. La casa si trova in via Pasquale Dessanay, vicino ai Salesiani. La Centrale Operativa 118 di Sassari ha inviato sul posto la medicalizzata di Nuoro e un mezzo di base di Oliena ma per i bambini non c’era più niente da fare. Dalle prime informazioni, i giovanissimi si sarebbero introdotti intorno alle ore 20 nella casa abbandonata e sarebbero stati travolti dal crollo del tetto. In città, appresa la notizia, è già tanto lo sgomento per la tragedia avvenuta, che sta facendo il giro dell’intera Isola. I due ragazzini morti si chiamavano Patrick Zola e Ethan Romano.