Papa Francesco è ricoverato al policlinico Gemelli in prognosi riservata dopo una crisi respiratoria e diverse trasfusioni per una forte anemia. In queste ore così delicate, anche l’Arcidiocesi di Cagliari e Monsignor Baturi vogliono stringersi in preghiera per il Santo Padre. “Come comunicato dalla Santa Sede, le condizioni di papa Francesco hanno registrato oggi un peggioramento rispetto a ieri”, si legge nel comunicato. “La crisi respiratoria protratta ha reso necessarie trasfusioni di sangue e la prognosi rimane riservata.”

Monsignor Baturi ha voluto esprimere il sentimento della comunità diocesana nei confronti del Santo Padre. “Si fa più intensa la solidale vicinanza al Santo Padre della nostra comunità diocesana – ha affermato l’Arcivescovo. “Affidiamo al Signore, medico delle anime e dei corpi, l’opera dei medici e del personale sanitario che si prende cura di lui con dedizione e competenza, ed eleviamo la concorde e fiduciosa preghiera affinché gli doni il sollievo nel corpo e nello spirito”.

“La comunità resta unita nella preghiera, confidando nell’operato dei medici e nell’aiuto del Signore”, conclude la nota “per superare questo difficile momento.”