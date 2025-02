Fervono i preparativi per la festa più allegra dell’anno che non mancherà di regalare due giornate da trascorrere per le vie principali del centro abitato. Il primo appuntamento è il 27 febbraio, Giovedì Grasso, che vedrà la partecipazione degli alunni delle scuole di Monserrato.

La sfilata sarà animata dagli studenti di tutti i plessi scolastici della città: tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia alla secondaria, parteciperanno accompagnati dal gruppo Wiking group, dai ragazzi e dai dirigenti delle società sportive, con i quali si è costruita e programmata la sfilata e a suon di tamburi sfileranno per le vie del paese. L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Pubblica istruzione con il supporto della PGS Sardegna, terminerà ai Giardinetti dove, ad aspettare le mascherine, ci sarà animazione con canti e balli e la zeppolata. L’Assessora Fabiana Boscu: “Un giovedì grasso all’insegna dell’allegria dove gli studenti potranno trascorrere una mattinata spensierata e colorata.” Due belle giornate, insomma, “da trascorrere, si continua a lavorare anche con queste manifestazioni per rendere viva la città, creare anche un indotto e regalare momenti di socializzazione e condivisione per tutti” esprime il sindaco Tomaso Locci. Il 9 marzo sarà la volta della sfilata dei carri e dei gruppi a piedi, anticipati da Sa Ratantira Casteddaia, che inizierà il suo percorso in piazza Gennargentu, percorrendo la strade più importanti della città, per arrivare ai Giardinetti, dove ci sarà animazione, con musica, balli, attività all’insegna del divertimento e una zeppolata. All’arrivo, i gruppi ed i carri iscritti attraverso il modulo presente nel link pubblicato nel sito del Comune di Monserrato, potranno concorrere alla vincita di premi in denaro. L’evento è stato promosso dall’Assessorato alla cultura, tradizioni e spettacolo e organizzato dalla Pro loco Monserrato. L’Assessora alla Cultura Emanuela Stara: “Come ogni anno si ripete la tradizione, a Monserrato si festeggia l’ultimo giorno di Carnevale, la festa del divertimento per eccellenza che coinvolge bambini e adulti. La sfilata dei carri allegorici e dei gruppi, a tema libero così da dare spazio alla fantasia dei partecipanti, partirà da Piazza Gennargentu, attraverso un percorso all’interno della città di Monserrato, che sarà felicemente animata dalle maschere”. La presidente della Pro Loco Monserrato Francesca Distinto: “Il Carnevale è un momento di aggregazione straordinario, capace di unire la comunità in un clima di festa e spensieratezza. Quest’anno programma prevede non solo la tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera, che attraverseranno le vie cittadine, ma anche momenti di animazione, musica dal vivo e spettacoli per coinvolgere tutti i partecipanti. Invitiamo tutta la popolazione a partecipare numerosa”.