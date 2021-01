Paolo Truzzu a Radio Casteddu: “In via Roma una grande piazza sul mare”

“Via Roma pedonale? Serve una rivisitazione da piazza Matteotti a piazza Amendola e serve una grande piazza sul mare”, così il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu a Radio Casteddu. “Sarebbe una grave occasione di sviluppo, a decidere come sarà saranno architetti e urbanisti, ma in questo momento chiudere al traffico non è opportuno. Servono prima soluzioni urbanistiche che consentono ai cagliaritani di vivere il mare, guardandolo frontalmente”.

Sul piano di risanamento acustico che comporta lo sgombero dei tavolini all’aperto all’una di notte Truzzu ha dichiarato che “è stato presentato nella precedente consiliatura e noi l’abbiamo portato in consiglio. Mi sembra che abbia caratteristiche che lo rendono superato ed è da migliorare, ha bisogno di una revisione. Poi l’aula prenderà la sua decisione”

Rifiuti: “L’azienda fa 92 mila pese, l’1% di errore significa 900 ritiri, capisco i disagi, ma è l’1 %. Ci sono diverse persone cui ci si può rivolgere. Ma non è che il servizio non funziona: perché il 99 % è stato fatto bene”.

Viale Marconi: “Il senso unico è necessario per i lavori e per farli in tempi brevi. In questo momento è monco perché manca una corsia per i bus. Oltretutto va migliorata la sicurezza avremo il marciapiede fino a via Mercalli. Finiti i lavori faremo una valutazione sulla sperimentazione del senso unico. Aggiungo che stiamo facendo interventi su via Mercalli creando parcheggi, marciapiedi e illuminazione. Ricordo però di utilizzare l’asse mediano e non Genneruxi come rione di attraversamento per andare a Quartu”.

Riascoltate qui l'intervista a Paolo Truzzu di Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

