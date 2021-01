Truzzu annuncia a Radio CASTEDDU: “Da marzo via alle vaccinazioni per anziani e persone fragili a Cagliari”

Di



cagliari

Contagiati e ricoverati in calo in città. Sulla vicenda dei nonnini di Pirri positivi al Covid e abbandonati in casa Truzzu ha ricordato che “per poter entrare in casa di soggetti positivi ci devono essere soggetti professionalizzati e attrezzati, noi non possiamo entrare. Abbiamo sollecitato l’Ats per stabilire protocolli ma tutto è rimasto lettera morta”