Alessandra Garau a Radio Casteddu: “Io positiva al tampone, senza averlo mai fatto”

Alessandra Garau di Serramanna 52 anni, a Radio Casteddu racconta di aver ricevuto un messaggio che la informa del risultato del tampone. Ma lei non è stata sottoposta a nessun test.

“Domani mattina devo andare in caserma, sono tante le persone che hanno ricevuto un messaggio simile al mio”.

“Ieri mi è arrivato un messaggio che mi ha avvisato di aver fatto il tampone il 17 gennaio, ho chiamato i Carabinieri e mi hanno detto di andare domani mattina per effettuare una verifica. Io ho fatto il tampone, ma ho già ricevuto l’esito il mese scorso. Qua, tra l’altro, c’è scritto che il tampone lo avrei fatto il 17, quindi mi sono rivolta al 112 e domani mattina devo andare in caserma alle ore 10 per far vedere questo messaggio perché, a quanto pare, ce ne sono parecchi. Non mi hanno anticipato di che cosa potrebbe trattarsi, domani mattina vedrò. Non ho proprio idea, tra l’altro, da dove hanno preso il mio numero di telefono”.

Risentite qui l’intervista a Alessandra Garau di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/767563150777677/

