Paola Piroddi: “Delusa da Truzzu, sindaco mai al mio fianco per gli animali”

“Truzzu mi ha deluso, credevo in lui. Ma non è mai stato con me al canile e ci sono rimasta male. Probabilmente ha disturbato il mio essere vicina agli animali”. Così Paola Piroddi, ex assessora alla Cultura, silurata oggi dal sindaco.

“Ho ricevuto la chiamata mentre stavo andando a Terramaini dopo la strage dei gattini e sono andata dal sindaco in Jeans e col mio cane. Ci son rimasta male perché io ho cercato di dare il massimo. Ho fatto quanto era nella mia possibilità per dare il possibile anche a scapito della famiglia, non c’erano orari, né sabato, né domenica”.

Sulla diffida legale ad Angioni la Piroddi ha ammesso “di aver subito delle pressioni, il mio legale mi ha detto che c’erano estremi. Io l’ho invitato nel mio studio a parlare, ma non ho denunciato nessuno, non mi sono mai sottratta alle interrogazioni. Purché però non si basassero su presupposti falsi e scorretti”. Oggi la telefonata con Solinas: “Con lui c’è sempre stata grandissima stima, sono una grande lavoratrice”.

