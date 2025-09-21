Capoterra, palco ripristinato a tempo di record e al via la grande festa in piazza: migliaia di persone per il concerto di “Tieni il tempo” e stasera si replica con i “Nomadi”. Il sindaco Beniamino Garau: “Grazie di cuore a tutta la cittadinanza di Capoterra per la splendida serata di ieri

La grande partecipazione – quasi 3.000 persone – ha reso l’evento straordinario e indimenticabile”. Le canzoni degli “883” sono state cantate da tutti, i successi indimenticabili riproposti dalla band, che conta decine di migliaia di follower sui social e raccoglie applausi e consensi ogni volta che si esibisce, non hanno disatteso il pubblico delle grandi occasioni accorso ieri sera in piazza Liori.

A suon di note sono state, quindi, spazzate via le polemiche legate a una défaillance del grande palco che, per questioni di altezza, non rispettava le norme per accogliere eventi di una certa portata. È stato, dunque, allungato di due metri in pochi giorni dagli operai che hanno lavorato senza sosta.

Tutto risolto, insomma, e questa sera saranno i “Nomadi” a scaldare l’atmosfera con le loro canzoni senza tempo.

“Un ringraziamento speciale va anche al Comitato di San Girolamo, per l’impegno e la collaborazione che hanno contribuito a rendere unica questa festa.

Oggi vi aspettiamo tutti per il concerto dei Nomadi.

Questa è la Capoterra che ci piace: una comunità unita, viva e straordinaria” conclude Garau.