“L’Amministrazione ha già messo a disposizione un’area per la realizzazione della futura caserma dei Carabinieri ed è pronta a sostenere le fasi di progettazione, affinché questo presidio diventi realtà”.

Il Comune ha espresso “profondo rammarico per alcuni episodi di microcriminalità che si stanno verificando nel nostro territorio e vicinanza a chi ha subito danni e violazioni: la sicurezza dei cittadini è una priorità”.

Per questo la Sindaca Maria Laura Orrù mantiene un costante rapporto con il Prefetto e l’arma dei Carabinieri, con il quale si è già confrontata più volte al tavolo di ordine e sicurezza pubblica e con cui avrà un nuovo incontro a brevissimo.

I Carabinieri hanno garantito la loro disponibilità a rafforzare il presidio del territorio, compatibilmente con le risorse umane a disposizione, e sono in corso ulteriori valutazioni per incrementare la presenza delle forze dell’ordine a Elmas.

I residenti da tempo segnalano azioni contro i beni privati: furti di automobili, all’interno dei negozi e rapine. Per garantire la sicurezza e contrastare il crimine,

il Comune sta continuando a potenziare il sistema di videosorveglianza, con telecamere funzionanti che rappresentano un deterrente e che vengono spesso utilizzate dalle forze dell’ordine per le indagini. “Proprio grazie a queste, nei mesi scorsi è stato possibile individuare e arrestare i responsabili del furto alla gioielleria di Elmas.

Sappiamo che i poteri di ordine pubblico non sono in capo al Comune, ma assicuriamo ai cittadini che tutto ciò che rientra nelle competenze dell’Amministrazione viene portato avanti con determinazione e senso di responsabilità”.