Tragedia ieri sera a Brivio, in provincia di Lecco. Due ragazze di 21 anni, Milena Marangon e Giorgia Cagliani, sono morte investite da un furgone mentre andavano ad una festa di paese.

Alla guida del mezzo un 34enne dell’est già arrestato e sottoposto agli esami del caso. Stando a quanto ricostruito, le due ragazze avevano appena parcheggiato e stavano proseguendo a piedi sulla tangenziale verso la festa quando il furgone le ha travolte sul ciglio della strada, forse per evitare un’altra vettura. Con loro anche un’altra ragazza, miracolosamente salva. Milena e Giorgia, invece, sono morte sul colpo.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri