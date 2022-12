“Pagaiando aspettando Babbo Natale” nelle acque di Molentargius, evento spettacolare allo stagno

Domenica 18 dicembre, per il secondo anno consecutivo si ripeterà la manifestazione “PAGAIANDO ASPETTANDO BABBO NATALE”, una pagaiata nelle vie d’acqua del Parco di Molentargius. L’evento organizzato dall’ Associazione Karalis Pink Team “Daniela Secchi” che promuove stili di vita sani per le donne operate di tumore al seno, e dall’Associazione BIKAPPA ASD, partirà dalla darsena dell’edificio Sali Scelti intorno alle 11 di domenica mattina con due Dragon Boat e con le canoe ed i kayak addobbati a festa degli amici della Bikappa. Abbandonata la slitta Babbo Natale arriverà in dragone intorno alle 11,30, con un sacco pieno di caramelle all’Ex Magazzino del Sale al parco Nervi, per incontrare tutti i bambini e festeggiare l’attesa del magico Natale.