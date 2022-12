Martedì a Quartu i funerali di Pino Incani, il cuoco 60enne ucciso in bici su viale Marconi

Saranno celebrati martedì prossimo, 20 dicembre, alle 15 nella basilica di Sant’Elena di Quartu, i funerali di Pino Incani, il cuoco 60enne travolto da un’auto all’una di notte mentre stava rientrando a casa dal lavoro, come sempre a bordo della sua bicicletta, su viale Marconi. La tragedia poco dopo l’una di notte, poco dopo Is Pontis paris, quando la Toyota l’ha preso in pieno scaraventandolo nel canneto affianco e uccidendolo sul colpo. L’investitore si è costituito a fine mattina, dopo che ormai la notizia della tragedia era rimbalzata ovunque, su media e social: agli inquirenti ha detto di non averlo visto, anzi di aver pensato di aver preso in pieno un cartello stradale e di essersene tornato tranquillo a casa. Solo al mattino, giovedì, la terribile scoperta e la decisione di costituirsi. E’ stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione di Quartu per omicidio stradale e omissione di soccorso.