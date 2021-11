Pabillonis piange Valentino Serpi, aveva appena 29 anni l’ultima vittima della strage sulle strade sarde. Un giovane operaio, una brava persona, morto nello schianto sulla provinciale 63: domani l’ultimo saluto al ragazzo che ha perso la vita tragicamente a bordo della sua Golf, è morto sul colpo.

I vigili del fuoco del distaccamento Massimo Casu di Sanluri sono intervenuti intorno alle 18 per un incidente stradale nella Sp63 km2 San Gavino- Pabillonis. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento hanno estratto dall’abitacolo di un uomo di 29 anni, purtroppo deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.