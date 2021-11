A Radio Zampetta Sarda l’appello per ritrovare Gennarino, smarrito al Quartiere Europeo

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DI GIUSEPPINA, CHE HA SMARRITO IL SUO GATTO GENNARINO DA 2 GIORNI NEL QUARTIERE EUROPEO A CAGLIARI;

” MANGIA RENAL, AIUTATEMI A RITROVARLO, GRAZIE.”

CONDIVIDIAMO!

Il 19/11 intorno alle 17 si è allontanato da casa gatto maschio di 12 anni sterilizzato. Vive dentro casa ma va anche in giardino ed è abituato a stare con il cane e altri animali come gatti , galline e un coniglio. Per patologie ai reni mangia solo il cibo Renal. E’ un gatto molto socievole sia con persone sia altri altri animali. Si chiama Gennarino e se chiamato con il suo nome o con il diminutivo Genny solitamente risponde. Si è allontanato da Via Madrid Cagliari quartiere Europeo e ho paura sia in difficoltà oppure sia stato preso. Vi prego in caso di ritrovamento prenderlo e chiamarmi al 328 5748222.