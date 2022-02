Oristano, spettacolare incidente fuori dal centro commerciale: un’auto “vola” contro le transenne

Incidente spettacolare a Oristano, in via Cagliari, davanti al centro commerciale Porta Nuova, in via Cagliari. Un’auto, una Citroen, come testimonia un nostro lettore che ci ha inviato le foto, Alessandro Marongiu, “è andata a sbattere contro le transenne dopo una mancata precedenza. L’automobilista ha cercato di sterzare e forse ha tirato il freno a mano, con l’auto che è finita sopra le transenne”. Paura ma, sembra, nessun ferito grave: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la polizia Locale.