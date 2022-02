Cagliari, l’Alter Nos sarà una donna: Truzzu nomina Viviana Lantini

Una donna Alter Nos. Viviana Lantini, assessora alle Politiche sociali del Comune di Cagliari, sarà la rappresentante del Comune nella prossima sagra di Sant’Efisio. “Sono ancora sconvolta, ho pianto mi sono molto commossa per questa scelta, per me è un onore“, spiega la Lantini, “ma me l’aspettavo. Il sindaco me ne aveva parlato e quando ho chiesto perché io mi ha detto che è per il lavoro che faccio, perché rappresento la lotta al Covid. Ci credo in Sant’Efisio e quello che vorrei che gli venisse chiesto è la liberazione dal virus”.

E’ la seconda volta per una donna nella storia secolare della sagra. La prima fu Raffaella Lostia, nel 2019, scelta dall’allora sindaco Zedda.