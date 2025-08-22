Oristano, sanità in lutto: addio alla dottoressa Gianfranca Atsoggiu, sino alla fine ha prestato servizio offrendo cure e assistenza ai suoi pazienti. La malattia diagnosticata dai suoi colleghi dell’oncologico non ha frenato il medico di famiglia che, da anni, prestava servizio in città. Ha proseguito con la sua professione sino alla fine, ossia sino a quando è stata accolta all’hospice. Oggi purtroppo il suo cuore ha smesso di battere, il male ha sopraffatto ma non ha certamente cancellato l’affetto dei suoi tanti pazienti che, in queste ore, piangono commossi. Un esempio di altruismo e devozione verso il Giuramento di Ippocrate, prestato prima di iniziare a esercitare la professione che aveva scelto e svolto con il cuore e capacità.

Domani l’ultimo saluto nella sua città, presso la Cattedrale si svolgerà il funerale della dottoressa amata da tutti.