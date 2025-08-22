Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 23 Agosto
Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderati e il mare da molto a mosso.
Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo:
A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 21°C.
I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per l’intera giornata.
Il mare sarà poco mosso.
E’ prevista allerta meteo per il vento.
A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 19°C.
I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Nordovest, al pomeriggio da Ovest.
A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 18°C.
I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per tutta la giornata.
Il mare sarà mosso.
A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 18°C.
I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.
E’ prevista allerta meteo per il vento.
Sarà pertanto un sabato sereno o poco nuvoloso, con temperature stazionarie che raggiungeranno i 32°C.
Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!
A cura di Claudia Saba