Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 23 Agosto

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque . I venti saranno moderat i e il mare da molto a mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giorna t a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 2 °C e la minima di 2 1 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da N ordovest per l’intera giornata. Il mare sarà poco moss o . E’ previst a allerta meteo per il vento . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 9 °C e la minima di 19 °C. I venti sarann o tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Nordovest, al pomeriggio da Ovest . A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29 ° C e la minima di 18 ° C. I venti sarann o tesi e provenienti da Nord ovest per tutta la giornata. Il mare sarà moss o. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 8 °C e la minima di 18 °C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. E’ prevista allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un sabato sereno o poco nuvoloso, con temperature stazionarie che raggiungeranno i 3 2 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n fine settiman a e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba