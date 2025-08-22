Tragedia questo pomeriggio a Catanzaro. Un bimbo di due è stato travolto e ucciso da un furgone. Pare che il mezzo stesse effettuando manovra.

Stando ad alcune testimonianze sembra che il piccolo stesse giocando davanti casa quando è stato travolto dal furgone in retromarcia.

Sotto choc il conducente, che appresa la notizia della morte del bimbo si è sentito male.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Silvia Peru. Sul posto si è recato anche l’avvocato Antonio Ludovico che assiste la famiglia del piccolo.