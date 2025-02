Una fuga finita decisamente male per un automobilista di Cabras, che oggi pomeriggio ha investito un pedone in via Cagliari a Oristano senza prestare soccorso. Dopo l’incidente, lo spericolato automobilista ha concluso la corsa con la sua Fiat Punto contro un camion. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza nè per il pedone investito, ricoverato in codice giallo, nè per l’amico dell’ automobilista, rimasto ferito anche lui e portato in ospedale.

La polizia locale ha fermato i due uomini a bordo della vettura e il conducente è stato denunciato per omissione di soccorso.