Sinnai, incendio in via Giardini, dalle prime informazioni disponibili è in fiamme un noto locale del paese. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. È accaduto questa sera, tanto fumo dal locale che ha messo in allerta i residenti che non hanno potuto fare a meno di notare quanto è in corso. Preoccupazione anche da parte dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Barbara Pusceddu che segue la vicenda. La speranza è che i danni al locale non siano ingenti.