Oristano in lutto per la giovane mamma morta 5 giorni fa: oggi l’ultimo saluto a Francesca Pinna. Due arresti cardiaci, poi il coma e il suo cuore ha smesso di battere improvvisamente: “Rimarrai per sempre nei nostri cuori”.

È in corso in questo momento il funerale della donna di 35 anni che una settimana fa si è sentita male: nonostante i soccorsi tempestivi il suo cuore ha cessato di battere in ospedale dove era stata ricoverata in condizioni disperate.

Viveva a Ollastra, aveva tante amiche e una famiglia che oggi la piange, più che mai.

Il Comune pochi giorni fa aveva scritto: “In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo con affetto e commozione alla famiglia di Francesca, colpita da una perdita tanto improvvisa quanto inaccettabile.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità tutta, che oggi si unisce nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto.

A Francesca va il nostro pensiero, alla sua famiglia la nostra più sincera vicinanza.

Un pensiero particolare va alle sue due figlie, al marito, ai quali auguriamo di trovare, nel tempo e nell’amore di chi li circonda, la forza per affrontare questo immenso dolore”.