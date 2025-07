L’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, in qualità di delegato del Commissario straordinario, ha disposto l’approvazione in linea tecnica ed economica del progetto definitivo per appalto integrato del lotto 2 (stralcio C) della strada statale 195 “Sulcitana”. Si tratta dei lavori di completamento dell’itinerario Cagliari – Pula; il collegamento con la S.S. 130 e l’aeroporto di Cagliari Elmas per un importo complessivo di 40 milioni. Anas ha pubblicato oggi il bando, con scadenza fissata al 16 ottobre per l’affidamento della progettazione esecutiva, della realizzazione dei lavori e servizi.

L’intervento, oggetto del bando, interessa il territorio del Comune di Sarroch, in provincia di Cagliari ed è inserito nell’itinerario della “Nuova Sulcitana” tra Cagliari e Pula che acquisirà il nome di S.S.195 bis. “Questo lotto – spiega Piu – rientra all’interno di un intervento più vasto della S.S.195 “Sulcitana” tra Cagliari e Pula e consentirà l’innalzamento degli standard di sicurezza e tempi di percorrenza inferiori tra Cagliari e le località costiere del sud-ovest dell’Isola. È un risultato che abbiamo raggiunto col massimo impegno, ad appena 10 mesi dalla mia nomina in qualità di soggetto delegato all’esercizio dei poteri commissariali, nell’ottica di portare a compimento tutte le opere secondo cronoprogrammi serrati. Restituire una viabilità sicura e al passo con gli standard dei flussi di traffico e di percorrenza è uno degli obiettivi che stiamo perseguendo. Le strade uniscono territori e persone e devono essere strumenti per favorire l’economia, il turismo oltre che gli spostamenti in sicurezza”.

La S.S. 195 “Sulcitana” si sviluppa su una lunghezza complessiva di 19,816 km, tra le città di Cagliari e Pula, attraversa il territorio dei comuni di Cagliari, Assemini, Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula. È suddiviso in 3 lotti e due opere di connessione, di questi il 3° lotto è già completato ed aperto al traffico dall’ottobre 2020 così come il 1° lotto, parzialmente aperto da settembre 2024 per circa 5,5 km tra lo svincolo di Capoterra-SP91 e quello di Su Loi-Villa d’Orri; restano da completare altri 3 km circa del lotto 1 e l’opera Connessa sud, in avanzato stato di esecuzione.

L’intervento oggetto della progettazione è uno stralcio funzionale del progetto definitivo relativo al 2° Lotto, della lunghezza di 2,4 km (dei complessivi 5,5 km) dal km 21+488.70 al km 23+900,00 in corrispondenza del limite d’intervento del Lotto 3. Lo stesso intervento andrà a completare i lavori realizzati per il lotto 3 e, in corso di realizzazione, per il lotto 1. I lavori del 2° lotto consistono nell’adeguamento del tratto di strada a 4 corsie già esistente con velocità di progetto comprese tra i 70 Km/h e i 120 Km/h, con due corsie per senso marcia.

“La Sulcitana ha una storia segnata da burocrazia, ritardi e purtroppo anche delle croci – conclude Piu – per questo stiamo mettendo in campo ogni sforzo per avvicinarci sempre più alla fine dei lavori di un’arteria fondamentale per il sud-ovest”.