La forza e la voglia di vivere di chi ha combattuto sino alla fine impresse in un murale: per Mirko Piras la proposta da parte dei suoi tanti amici virtuali che, attraverso i video diffusi in rete dall’uomo, hanno apprezzato il suo spirito e imparato a mai arrendersi innanzi alle difficoltà.

Aveva la leucemia lo chef che, sempre con il sorriso, ha raccontato il suo percorso: in poco tempo decine di migliaia di follower hanno iniziato a seguirlo e a volergli bene. 10 giorni fa, purtroppo, la sua battaglia si è conclusa ma non ciò che è riuscito a trasmettere attraverso il mondo virtuale. E dai suoi amici è stata lanciata l’idea per realizzare un murale dedicato a Mirko. Una pratica molto diffusa oramai, un simbolo che racchiude, con segni e colori, un messaggio forte e chiaro: attraverso un disegno impresso nella parete di uno spazio pubblico viene inciso chi ha lasciato un segno affinché rimanga sempre vivo il ricordo. E anche per Mirko si prospetta questa iniziativa affinché i valori trasmessi continuino a emergere attraverso il suo volto disegnato su una parete della città di Oristano.