Open day senza prenotazione domenica a Iglesias, il sindaco Usai: “Vaccino unico strumento”

Gli hub di tutta l’isola il settimo giorno si riposano ma Iglesias va in controtendenza: non solo domenica prossima sarà possibile vaccinarsi, ma si potrà fare anche senza prenotazione. Il sindaco Mauro Usai ha deciso di spingere sull’acceleratore: il capoluogo sulcitano ha una percentuale di prime dose pari al 76%, e dunque l’obiettivo è arrivare a quell’80% che gli esperti indicano come la cifra-sicurezza per l’immunità di gregge anche rispetto alla perfida variante delta, che ha mandato in tilt calcoli e proiezioni matematiche. Appuntamento per il 29 agosto, dunque, giorno in cui sarà organizzato l’open day per i residenti, messo a punto con il responsabile della campagna di vaccinazione iglesiente, Giuseppe Ottaviani.

“Iglesias ha dato un’eccellente risposta, ma ancora non basta, soprattutto in vista della riapertura delle scuole”, ha detto Usai in conferenza stampa, facendo appello alla collaborazione di tutti i suoi concittadini. “Ognuno di noi conosce almeno una persona che non è ancora vaccinata, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Condividiamo il più possibile, il vaccino è l’unico strumento efficace in nostro possesso”, ha concluso.