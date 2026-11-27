Domani a partire dalle ore 10.00, presso la sede Vab nella Zona Industriale Luceri, esposizioni, laboratori creativi e live music.

Al via la terza edizione dell’attesissimo evento dedicato alla memoria di Gigi Floris, per una giornata all’insegna della passione per i motori, del sano divertimento e della buona musica.

Ricchissimo il programma previsto dagli organizzatori, che contempla, a partire dalle ore 10.00, l’apertura dell’area Vab con il Raduno delle stupende auto d’epoca ed il “Motoincontro”, per la gioia di tutti gli appassionati delle due e quattro ruote.

Sarà presente, inoltre, il “Laboratorio creativo” ed il “Truccabimbi”, per un momento dedicato anche ai bambini .

Una manifestazione che si rivolge ad un pubblico di tutte le eta’, si potranno inoltre visitare gli stands ed ammirare le bellissime moto, attese dal capoluogo, dall’hinterland e da numerose altre località dell’isola.

Grande attesa, altresì, per il raduno delle auto d’epoca, che permetterà ai visitatori di fare un autentico balzo nel tempo ed osservare autentici gioielli, che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano ed internazionale.

Alle ore 13.00 è prevista la pausa pranzo per tutti i partecipanti ed i visitatori, su prenotazione. Mentre, a partire dalle ore 14.30, prenderà il via la musica dal vivo: si partirà con il concerto dei “Mercanti & Servi” – Nomadi Cover Band, cui seguirà, intorno alle ore 15.30, il Concerto “Resta in ascolto” – Laura Pausini tribute band. Sarà poi la volta, intorno alle ore 16.30, dello spettacolo “Maui & Ila Friend’s” – con balli di gruppo.

A partire dalle 17.30, inoltre, si terrà il concerto “Fiore Nero” – Nomadi Tribute Band. Alle ore 20.00, la cena prevista dagli organizzatori per partecipanti e visitatori, su prenotazione.

Una giornata che promette emozioni e spettacolo, assolutamente da non perdere.