– 35 giorni e il 2027 sarà realtà e Uta si prepara a vivere il primo maxi concerto che scalderà l’Arena per l’occasione: musica sino a notte fonda e tappi di spumante in aria, tutti insieme, insomma, per scambiarsi gli auguri di persona e non solo attraverso lo smartphone. Il sindaco Paolo Angioni: “Sono felice di annunciarvi, insieme a tutta l’amministrazione comunale, che giovedì 31 dicembre 2026 festeggeremo l’arrivo del nuovo anno con Il Pagante, ospite principale della serata.

Sul palco ci saranno tanti artisti, tra cui Luna ed Angie, artiste che hanno fatto della passione per la musica e per l’arte una professione. Quando si esibiscono in giro per l’Italia portano con sé un pezzetto di Uta. Sarà un orgoglio applaudirli nel nostro paese.

Mi piace pensare che, tra il pubblico, ritroveremo anche quelle persone a cui ogni anno mandiamo un messaggio di auguri e che stavolta, a mezzanotte, potremo abbracciare di persona”.

L’ingresso è libero e gratuito.