Sanluri, nuovi cartelli turistici in città

Passo dopo passo anche un altro tassello è stato collocato al suo posto: un investimento per rendere più chiare ed evidenti le tanto utili indicazioni all’interno della città che, ogni giorno, è meta di migliaia di persone che tra uffici pubblici e beni storici si aggirano per le strade del capoluogo del Medio Campidano. Rientrano nei progetti promossi da Urpi per l’arredo urbano, opere preziose per la loro importante funzionalità e, ora, anche ben visibili. Presto, la prossima settimana, sono in programma altre due importanti iniziative, quella dell’illuminazione artistica e del fotovoltaico nelle scuole che darà ufficialmente il via al percorso per la comunità energetica.