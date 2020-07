In giro con un coltello nascosto nell’anfibio: denunciato 25enne a Nurri

Nell’ambito dei servizi di prevenzione finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, i Carabinieri della Stazione di Nurri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari un 25enne di Genoni per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Fermato nell’abitato di Nurri in orario notturno a bordo di un’autovettura insieme ad altra persona, il giovane è stato infatti trovato in possesso di un coltello del genere proibito con lunghezza di 21 cm di cui 9 di lama occultato all’interno dell’anfibio sinistro. Il giovane è stato denunciato e il coltello sequestrato.