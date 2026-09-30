Altri quattro mesi di controlli rafforzati nel cuore di Cagliari. La zona rossa istituita nell’area di piazza del Carmine è stata prorogata fino al 31 gennaio: la decisione è arrivata questa mattina al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato in Prefettura alla presenza del sindaco Massimo Zedda e dei vertici delle forze dell’ordine.

La misura, introdotta nel settembre 2025 e in scadenza oggi, prevede un presidio più intenso dell’area e la possibilità di disporre l’allontanamento delle persone considerate pericolose.

I controlli, e le eventuali misure delle forze dell’ordine, non riguardano solo piazza del Carmine ma si estendono fino a viale La Playa, piazza Matteotti, via Sassari e una parte di viale Trieste.

La proroga, che coprirà anche il periodo natalizio con i mercatini anche in piazza del Carmine, mantiene così in vigore il dispositivo di controllo rafforzato nell’area, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di microcriminalità e garantire maggiore sicurezza e vivibilità nelle zone maggiormente interessate dalle criticità.