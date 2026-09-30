Tragedia sfiorata sul volo Fly Dubai decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv. Il veivolo, con a bordo 174 passeggeri ha lanciato improvvisamente un segnale di emergenza mentre era in fase di discesa.

Come riportato dalla stampa israeliana, il volo FDB1073 ha prima trasmesso il codice d’emergenza internazionale 7700 e poi il 7500, che indica un tentativo di dirottamento.

Secondo quanto testimoniato dai passeggeri e riportato da Channel 12 ci sarebbe stata una furiosa lite fra il pilota russo e quello ucraino.

“Abbiamo sentito delle urla – ha raccontato una passeggera al tv israeliana –. Poi hanno aperto la cabina di pilotaggio e abbiamo visto del sangue: qualcuno aveva accoltellato il pilota con un coltellino. Abbiamo pregato, ‘Shema Yisrael’. Ci sono stati anche momenti in cui abbiamo pensato che non ce l’avremmo fatta a uscirne vivi”.

Il veivolo ha poi effettuato un atterraggio d’emergenza in Arabia Saudita.

Non è ancora chiaro cosa sia successo all’interno della cabina e cosa abbia provocato la lite, ma secondo l’aeronautica israeliana ci sarebbe stato tentativo di schianto d parte di uno dei due piloti e l’altro lo avrebbe fermato. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire cosa sia effettivamente accaduto.

Foto https://www.flightradar24.com